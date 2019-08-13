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Российский скафандр нового поколения можно будет использовать на Луне

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Российский скафандр нового поколения можно будет использовать на Луне

Москва, 13 августа. Новые российские скафандры для работы человека в открытом космосе можно будет использовать при высадке на лунную поверхность. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор и главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Если говорить о перспективах полета на Луну, то скафандр «Орлан» следующего поколения можно будет использовать для высадки и работы на ее поверхности», — рассказал Поздняков.

Лунная модификация скафандра будет иметь более короткую жесткую часть. Это позволит космонавту быть в нем более подвижным и передвигаться по поверхности Луны, за счет штанов с шарнирами.

Поздняков напомнил, что в настоящий момент в открытом космосе не используются штаны с шарнирами, поскольку ноги космонавта фиксируются в специальных устройствах. В настоящий момент специалисты работают над разработкой штанин с шарнирами.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый полет с высадкой человека на Луну должен пройти в 2030 году. В 2029 году планируется произвести облет спутника Земли, в 2030 — развернуть на Луне модуль для жизни и работы космонавтов, а в 2032 году на спутник Земли планируют доставить тяжелый луноход, который сможет перевозить космонавтов.

Отметим, редакция журналаTime выпустила номер о покорении Луны, убрав с обложки флаг России. На ней изображен американский астронавт, китайский космонавт, а также астронавты частных компаний Space X и Blue Origin, сообщает RT.

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Источник: РИА Новости
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