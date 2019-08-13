Эксперты назвали самые востребованные в России профессии

Москва, 13 августа. В ВНИИ труда министерства труда и социальной защиты РФ назвали ставшими самыми востребованными в текущем году профессии.

Информация об этом была представлена в презентации, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование проводилось путем опроса, участие в котором приняли специалисты около 27 тысяч предприятий из всех российских регионов.

Оказалось, что самыми востребованными в 2019-м году в Российской Федерации стали профессии продавца-кассира, повара, педагога профессионального обучения, юриста и специалиста по социальной работе.

Кроме того, в своеобразный рейтинг также были включены специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования детей и взрослых, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

«Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Востребованность определялась по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса.

Как напоминает «Газета.ru», в конце июля в НИИ медицины труда имени академика Измерова назвали признаки профессионального выгорания или «состояния полного истощения».

По словам специалистов, для этого состояния, прежде всего, характерна эмоциональная истощенность. Кроме того, работник начинает цинично относиться к своим обязанностям и чаще вступает в конфликты.

Профессиональное выгорание характеризуется также снижением чувства ценности своей деятельности, компетентности и профессиональной самооценки. Постепенно формируется безразличие и чувство несостоятельности.