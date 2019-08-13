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Эксперты назвали самые востребованные в России профессии

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Эксперты назвали самые востребованные в России профессии

Москва, 13 августа. В ВНИИ труда министерства труда и социальной защиты РФ назвали ставшими самыми востребованными в текущем году профессии.

Информация об этом была представлена в презентации, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование проводилось путем опроса, участие в котором приняли специалисты около 27 тысяч предприятий из всех российских регионов.

Оказалось, что самыми востребованными в 2019-м году в Российской Федерации стали профессии продавца-кассира, повара, педагога профессионального обучения, юриста и специалиста по социальной работе.

Кроме того, в своеобразный рейтинг также были включены специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования детей и взрослых, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

«Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Востребованность определялась по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса.

Как напоминает «Газета.ru», в конце июля в НИИ медицины труда имени академика Измерова назвали признаки профессионального выгорания или «состояния полного истощения».

Эксперты назвали самые востребованные в России профессии

По словам специалистов, для этого состояния, прежде всего, характерна эмоциональная истощенность. Кроме того, работник начинает цинично относиться к своим обязанностям и чаще вступает в конфликты. 

Профессиональное выгорание характеризуется также снижением чувства ценности своей деятельности, компетентности и профессиональной самооценки. Постепенно формируется безразличие и чувство несостоятельности.

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Источник: РИА Новости
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