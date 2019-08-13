Джабаров напомнил либералам об антиконституционности их действий на провокационных митингах

Москва, 13 августа. Член Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил устроившим беспорядки на митингах представителям оппозиции об антиконституционности их действий.

Джабаров напомнил про инициативу о закреплении мест для митингов в больших городах. Он отметил, что в выходные дни многие гуляют, что может помешать и привести к столкновениям.

«Поэтому надо иметь какие-то точки, какое-то место, чтобы не мешать другим, наверное, тогда было бы меньше споров. Кто хочет — может приходить слушать», — отметил сенатор.

Политик предложил на законодательном уровне запретить использовать митинги для оскорблений сотрудников правоохранительных органов. Сенатор напомнил, что «некоторые из провокаторов» еще не достигли 18-летнего возраста и «не понимают, за что митингуют».

По словам Джабарова, в цивилизованном государстве смена власти возможна только посредством выборов.

«Если кто-то рассчитывает, что можно путем этих акций устроить майданы и свергнуть законную власть, это антиконституционные действия. Власть меняется в цивилизованном государстве только через выборы. А когда митингуют против того, что отстраняют от участия в выборах людей, которые используют мертвых душ при сборе подписей за выдвижение — ну это как минимум странно. Какой из этого человека будет законодатель, если он начинает свою деятельность уже с вранья», — подчеркнул сенатор.

Джабаров выразил мнение, что нужно жестко пресекать любые антиконституционные действия. Политик напомнил, что для наведения порядка достаточно содержания уже существующих статей Уголовного кодекса РФ.

«Есть соответствующие статьи уголовного кодекса, изобретать ничего не нужно, надо просто использовать», — заключил Джабаров.

Напомним, в Москве последний месяц проводит митинги «оппозиция». Большинство из них незаконны, так как не согласованы с властями города. Организаторами мероприятий являются сторонники блогера Алексея Навального.

Участники акций убеждены, что «независимые» кандидаты были якобы незаконно не допущены на выборы в Мосгордуму. Однако в их подписных листах было найдено большое количество фальсификаций. Так, соратница Навального Любовь Соболь предоставила документы, в которых были выявлены «подписи мертвецов».

Ранее в Москве полицейские обнаружили тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Любови Соболь. Позже координатор ее штаба подтвердил махинации с подписными листами.