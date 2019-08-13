Назван топ-5 самых популярных подержанных автомобилей в России

Москва, 13 августа. Автомобильные эксперты назвали топ-5 самых популярных подержанных автомобилей в России за июль 2019 года.

Всего в этом месяце было продано 492,4 тысячи подержанных машин. Это на 5,4% больше в сравнении с июлем 2018 года. Больше всего автомобилей с пробегом пришлось на марку Lada — 122 тысячи машин, это на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

На втором и третьем месте рейтинга японские автомобили марок Toyota и Nissan. В июле раскупили 54,7 тысячи и 27,6 тысяч машин соответственно.

Четвертое место у корейской марки Hyundai — 26 тысяч машин, пятое место Kia — 24.5 тысяч подержанных автомобилей.

Отметим, что автоэксперты назвали важные шаги, которые необходимо предпринять после покупки подержанного автомобиля. В первую очередь следует проверить тормозную систему. Также нужно заменить масло в двигателе и в коробке передач. Особое внимание потребует ремень ГРМ и натяжной ролик. В случае плохого состояния ремня рекомендуется произвести замену, поскольку его обрыв приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.

Ранее был составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей до 100 тысяч рублей. На первом месте Honda Civic пятого поколения. Этот автомобиль производился с 1991 по 1997 года. В идеальном состоянии найти автомобиль практически невозможно, от нового владельца потребуются вложения в подвеску и двигатель.

На втором месте — Daewoo Matiz первого поколения. Автомобиль не требуют больших вложений в ремонт, однако его кузов отличается плохой устойчивостью к коррозии. Третье место — Chevrolet Lanos. Эксперты подчеркивают, что за свою цену это достаточно надежный автомобиль, однако покупателю придется пожертвовать внешностью автомобиля и комплектацией.

Как сообщает «Газета.ru», китайский автоконцерн Changan отказался от производства автомобилей в России.