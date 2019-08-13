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Резкий рост заболеваемости корью зафиксировала ВОЗ

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Резкий рост заболеваемости корью зафиксировала ВОЗ

Женева, 13 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о порядка 365 тыс. заболевших корью в этом году. Такие данные опубликованы в понедельник.

О наибольшем количестве случаев сообщили Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Украина. Вспышки кори также фиксируются в Анголе, Чаде, Казахстане, Южном Судане, Судане, Таиланде, Камеруне, Нигерии и на Филиппинах,  сообщил портал АиФ.

На настоящий момент 182 страны предоставили данные, согласно которым с 1 января по 31 июля зарегистрировано 364 808 заболевших корью. Показатель превысил прошлогодний почти в три раза — за тот же период 2018 года поступили сообщения о 129 239 случаях заболевания в 181 стране.

Самый быстрый рост за последние 12 месяцев отмечен в Африке, где показатель увеличился в 10 раз. В Западно-Тихоокеанском и Европейском регионах заболеваемость за год увеличилась в три и более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье — в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке рост составил 15%.

Эти данные носят предварительный характер, отметили в ВОЗ.

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Источник: АиФ
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