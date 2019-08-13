СК РФ возбудил дело против провокатора, участвовавшего в незаконном митинге в Москве

Москва, 13 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участника незаконных акций Константина Котова за неоднократные нарушения на митингах.

Адвокат Мария Эйсмонт заявила, что в настоящий момент ее подзащитного допрашивают в Следственном комитете РФ. По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Адвокат подчеркнула, что Котов с мая 2018 года 10 раз привлекался к административной ответственности.

Напомним, незаконные акции в Москве были организованы так называемыми «независимыми» кандидатами в Мосгордуму, которые отказались зарегистрировать их из-за многочисленных нарушений в подписных листах. Среди них: Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и другие кандидаты.

В частности в подписях сторонницы Алексея Навального были обнаружены «мертвые души», кроме того она была поймана на создании подпольной фабрике по созданию подписей. Офис действовал в Пресненском районе столицы, где нанятые сотрудники «рисовали» подписи в ее пользу.