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Армия Сирии ликвидировала трех полевых командиров в Идлибе

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Армия Сирии ликвидировала трех полевых командиров в Идлибе

Дамаск, 13 августа. Бойцы сирийской армии уничтожили на юге провинции Идлиб трех полевых командиров экстремистской группировки «Джейш аль-Ахрар». Об этом сообщил портал Al-Masdar.

Все трое были ликвидированы в ходе штурма города Сукейка и расположенных рядом с ним высот. В результате операции сирийским войскам удалось прорвать оборону противника к востоку от Хан-Шейхуна.

Ранее в США заявили об укреплении и расширении подпольной сети запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ1 в Ираке и Сирии. Об этом со ссылкой на доклад генерального инспектора минобороны США Гленна Файна сообщила Газета.ru.

В документе говорился, что террористическая организация приступила к восстановлению финансовой сети и перешла на иракской и сирийской территориях к повстанческому движению.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Al-Masdar
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