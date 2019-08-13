Телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков

Москва, 13 августа. Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков, пишет «Российская газета».

Злоумышленник представляется сотрудником банка и рассказывает о подозрительной транзакции в другом регионе. Когда клиент банка сообщает, что не совершал никакой операции в другом регионе, мошенник предлагает сверить список устройств, с помощью которых осуществляется доступ к личному кабинету банка.

Злоумышленнику необходимо узнать, какой операционной системой пользуется клиент, отмечают журналисты. После этого мошенник предлагает установить приложение Team Viewer на смартфон. С помощью него можно осуществлять удаленный доступ к устройству, а также совершать операции от лица владельца. При этом доказать взлом устройства будет невозможно, поскольку клиент добровольно предоставил доступ к гаджету.

Ранее «Известия» сообщили, что несколько российских банков предотвратили кражи со счетов своих клиентов на общую сумму более 24 миллиардов людей. Так, была предотвращена кража 135 миллионов рублей у клиентов «Почта банка», 5,4 миллиарда рублей у клиентов ВТБ, 18 миллиардов — у Сбербанка. Также деньги пытались похитить со счетов «Альфа-банка» и МКБ.

Отметим, эксперты «Роскачества» назвали признаки телефонного мошенничества. Так, злоумышленники часто сообщают о «родственниках, попавших в беду». Всегда нужно выяснять для чего звонящему необходимы личные данные человека: паспорт, дата рождения и другая информация. Особо следует насторожиться, если звонивший запрашивает CVV банковской карты.

Кроме того, злоумышленники представляются сотрудниками банков. В «Роскачестве» подчеркнули, что из банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о подозрительных транзакциях. Сомнительные операции блокируются без предварительных звонков.

Еще один тип телефонного мошенничества — сообщения о том, что человек якобы выиграл в лотерею. В этом случае мошенник просит предоставить данные банковской карты.

Ранее «Газета.ru» сообщала, как мошенники продавали от имени Меган Маркл фальшивые таблетки для похудения.