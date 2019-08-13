Американский «спецназовец года» убит в Ираке

Вашингтон, 13 августа. «Спецназовец года – 2018» из США погиб в результате обстрела в Ираке. Об этом сообщило профильное издание Marine Corps Times.

По информации издания, 35-летний военнослужащий Корпуса морской пехоты США Скотт Коппенхафер скончался от ранений после того, как попал под огонь противника в субботу, 10 августа. Обстрел велся из стрелкового оружия.

Погибший выполнял боевое задание в рамках проводимой Вашингтоном и его союзниками против запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 операции «Непоколебимая решимость».

Коппенхафер получил звание «Лучший спецназовец морской пехоты» в 2018 году за руководство операциями непосредственно способствовавшего разгрому ИГИЛ на севере Ирака иракского спецназа.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против террористической организации ИГИЛ. При этом на территории Сирийской Арабской Республики американские военные действуют без мандата законного правительства страны. Сирийские власти неоднократно обращались в ООН с требованием привлечь США к ответственности за действия возглавляемой американской стороной международной коалиции.

Ранее Газета.ru сообщила, что согласно докладу генерального инспектора минобороны США Гленна Файна ИГИЛ занимается на территории Ирака и Сирии укреплением и расширением подпольной сети.

1 Организация запрещена на территории РФ.