Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в США

Берлин, 13 августа. Глава МИД Германии Хайко Маас вылетел на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на запасном самолете. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ВВС Германии.

«Запланированный A321 был заменен в Берлине из-за дефекта вентиляционного клапана на крыле», — говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый инцидент с воздушными машинами властей Германии. Так, в апреле у самолета Хайко Мааса сломалось шасси. Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка. Также в начале марта Маас не смог вовремя вылететь из Мали в Германию из-за сломанного самолета.

Проблемы с лайнером были зафиксированы министра экономического сотрудничества и развития Германии Герда Мюллера. Правительственный борт сломался во время визита в Африку, и министру пришлось возвращаться в Германию на обычном рейсовом самолете.

До этого проблемы возникли у самолета канцлера Германии Ангелы Меркель. В ноябре 2018 года Меркель направлялась в Буэнос Айрес на саммит G20, однако через час полета пилоты обнаружили неисправность и приняли решение посадить самолет в аэропорту Кельн-Бонн. А в мае 2019 года в лайнер Меркель врезался Renault Traffic в аэропорту Дортмунда, сообщает «Газета.ru».