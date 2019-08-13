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МИД Ирана обвинил США в превращение Персидского залива в пороховую бочку

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МИД Ирана обвинил США в превращение Персидского залива в пороховую бочку

Тегеран, 13 августа. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США и их союзников в торговле оружием, которая превращает регион Персидского залива в «пороховую бочку». Об этом сообщил телеканал Press TV.

Министр напомнил, что в минувшем году США продали в регионе оружие на 50 млрд долларов. Он отметил, что Саудовская Аравия потратила на военные закупки 87 млрд долларов, Объединенный Арабские Эмираты — 22 млрд долларов. Тогда как Иран на все свои вооруженные силы потратил в прошлом году 16 млрд долларов, при численности армии почти в миллион человек.

«Если вы говорите об угрозах, исходящих из региона, то угрозы исходят от США и их союзников, которые наполняют регион оружием, что делает его взрывоопасным», — заключил Зариф.

Ранее RT сообщило, что иранский президент Хасан Рухани в эфире государственного телевидения заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн». Глава государства напомнил, что если Вашингтон захочет провести с Тегераном переговоры, он должен снять антииранские санкции.

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Источник: Press TV
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