Раскачивающие ситуацию организаторы митингов-беспорядков в Москве должны быть выдворены из РФ

Москва, 13 августа. Российские власти должны сделать правильные выводы в отношении отдельных лиц, которые следовали приказам из-за рубежа, организуя незаконные акции в Москве, а также занимаясь провокациями на митинге 10 августа. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, те лица, которые раскачивают ситуацию, прикрываясь дипломатическими паспортами, должны быть в кратчайшие сроки выдворены из страны.

Он отметил, что так называемая оппозиция во время проведения незаконных акций в Москве не использовала лозунги, касающиеся Москвы или москвичей. То есть, скандал в связи с выборами в Мосгордуму, является лишь прикрытием для проведения несанкционированных мероприятий. Москвичи «оппозицию» не самом деле не волнуют.

«Им нужен скандал, картинка в западных СМИ, отчет перед своими не очень дальновидными кураторами, чтобы получить следующий транш. По существу — это предательство», — подчеркнул Онищенко.

Он напомнил, что правительство дает возможность «оппозиционерам» проводить разрешенные акции. Одним из таких мероприятий стал митинг-концерт на проспекте Сахарова в эту субботу. Однако провокаторы попытались превратить разрешенный митинг в незаконную акцию, сознательно провоцируя собравшихся на прямое нарушение закона.

«Но что было после?! — Так называемое «гуляние»: разбрасывали дымовые шашки, били стекла автомобилей — это был заранее согласованный сценарий», ― напомнил депутат.

Онищенко отметил, что выборы в России являются одними из самых прозрачных в мире, более того, в них применяется сверхсовременное электронное голосование. Однако эти аспекты «оппозицию» не волнуют: ей нужен повод для скандала и медийный шум.

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве организовываются при участии так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму, которых избиркомы отказались регистрировать для дальнейшего участия в выборах. В их число вошли Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и другие. Указанные лица были сняты с выборов из-за обнаруженных фальсификаций с подписями избирателей. В подписных листах были зафиксированы многочисленные нарушения, а также найдены данные несуществующих людей и «мертвые души». Любовь Соболь так и вовсе была поймана на создании подпольной фабрики подписей в Пресненском районе, где нанятые рисовальщики изготавливали автографы избирателей в ее пользу.