Реакцию США на визит Путина в Крым в Совфеде назвали вмешательством в дела РФ

Москва, 13 августа. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что заявления посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым, «выглядят глупо». При этом эти заявления не являются удивительными, поскольку Штаты вмешиваются во внутренние дела других стран.

Посольство США на Украине в поддержку позиции украинского МИД по поводу поездки Путина в Крым, сообщило, что визит на полуостров «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Соединенные Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет», — подчеркнул Цеков в беседе с RT.

По мнению сенатора, заявление посольства США «выглядит по меньшей мере глупо», поскольку американцы точно знают о том, что Крым является частью России.

Напомним, в минувшие выходные Путин посетил Крым, где проходило байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки». Глава государства прибыл, управляя мотоциклом «Урал» с коляской. Его пассажирами стали глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передавала «Газета.ру». После этого МИД Украины выпустил очередную ноту протеста.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил реакцию украинских и американских дипломатов на визит Путина в Крым с героями романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

Крым вернулся в состав России по итогам народного референдума в 2014 году, проведенного после госпереворота на Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит.