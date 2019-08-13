Мощный шторм обрушился на Вену

Вена, 13 августа. Сильный ветер и ливни обрушились на столицу Австрии, в городе повалены деревья и затоплены переходы.

Поток проливных дождей и шквалистый ураган сменили царившую до этого в течение нескольких недель аномальную 30-градусную жару. Изменение погоды заняло считанные минуты. Температура воздуха понизилась сразу на 10 градусов примерно за полчаса до шторма, сообщает портал «Ридус».

Пользователи соцсетей делятся записями с улиц Вены. В кадры попадают поваленные деревья, сильный ветер и потоки проливного дождя. По данным СМИ, в городе затоплены подземные переходы и заблокированы некоторые дороги. Информации о пострадавших нет.

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