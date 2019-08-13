Турпоток из России в Грузию упал на 70%

Москва, 13 августа. Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«К концу года, полагаю, будут конкретные цифры: но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился. Почти все, кто летели туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры», — заявил в интервью «Известиям» Барзыкин.

По его мнению, на данный момент предпосылок для возобновления авиаперелетов в Грузию нет. До сих пор в стране сохраняются повышенные риски для россиян.

В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе озвучил сумму, в которую оцениваются потери туристической сферы страны: по данным на июль, туристическая отрасль потеряла до 60 миллионов долларов.

Грузинский премьер-министр добавил, что необходимо оказывать поддержку всем бизнесменам, которые заняты в туристическом секторе.

Как пояснил «Газете.ру» аналитик «Финам» Алексей Коренев, существуют разные оценки ущерба, который нанесет Тбилиси отток российских туристов. В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.

Напомним, антиправительственные и антироссийские акции начались в Тбилиси 20 июня. На этом фоне российский президент Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским перевозчикам полеты в Грузию с 8 июля.