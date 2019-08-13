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Биржа Аргентины обвалилась после проигрыша президента на праймериз

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Биржа Аргентины обвалилась после проигрыша президента на праймериз

Буэнос-Айрес, 13 августа. Ведущий на аргентинской бирже индекс Merval упал на рекордные 37,93%, остановившись на 27529,38 пунктах. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Произошедшее падение индекса стало одним из худших в истории Аргентины. Обрушение Merval происходит на фоне результатов праймериз, в которых коалиция действующего президента Маурисио Макри «Вместе за перемены» набирает 32,08%, а оппозиционный левоцентристский альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» — 47,65%.

Разрыв между лидерами праймериз стал полной неожиданностью для многих. После обнародования их итогов ряд аргентинских банков установили курс песо к доллару почти на 30% ниже прежнего. Затем национальная валюта постепенно начала отыгрывать падение.

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