Биржа Аргентины обвалилась после проигрыша президента на праймериз

Буэнос-Айрес, 13 августа. Ведущий на аргентинской бирже индекс Merval упал на рекордные 37,93%, остановившись на 27529,38 пунктах. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Произошедшее падение индекса стало одним из худших в истории Аргентины. Обрушение Merval происходит на фоне результатов праймериз, в которых коалиция действующего президента Маурисио Макри «Вместе за перемены» набирает 32,08%, а оппозиционный левоцентристский альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» — 47,65%.

Разрыв между лидерами праймериз стал полной неожиданностью для многих. После обнародования их итогов ряд аргентинских банков установили курс песо к доллару почти на 30% ниже прежнего. Затем национальная валюта постепенно начала отыгрывать падение.