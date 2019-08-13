Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции

Афины, 13 августа. Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище. Об этом сообщает источник в греческих правоохранительных органах.

Не менее восьми турецких военных находятся в Греции после попытки военного переворота в Турции в июне 2016 года.

«Это офицер военной авиации. Он обратился в полицейское управление на острове Калимнос и сказал, что бежал от режима президента Тайипа Эрдогана и просит предоставить ему убежище», — приводит слова источника РИА Новости.

Турецкий военнослужащий сейчас находится в полицейском отделении Калимноса. О данном инциденте проинформированы все силовые структуры Греции, другие подробности пока не раскрываются.

Остров Калимнос расположен в юго-восточной части Эгейского моря, недалеко от Турции и входят в состав периферии Эгейские острова.

Напомним, что в 2016 году в Турции произошла попытка государственного переворота, в причастности к организации которого подозревали и США. В итоге, отношения между Анкарой и Вашингтоном значительно ухудшились: Анкара считает вдохновителем переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который получил политическое убежище в США. Вашингтон категорически отказался выдать Гюлена — к ярости президента Эрдогана и других членов руководства Турции.