Полиция погасила хаос, созданный провокаторами на незаконном митинге в Москве

Москва, 13 августа. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиями и связи Андрей Свинцов оценил действия полиция во время незаконного митинга в Москве.

По его словам, стражи порядка отработали в Москве «четко и цепко», не превышая должностных полномочий. Он подчеркнул, что на незаконной акции не было пострадавших. Парламентарий отметил, что правоохранители сумели «погасить хаос», которые создали провокаторы.

Свинцов подчеркнул, что в любой страна найдутся люди, которые готовы поддержать любые антигосударственные действия. По его словам, всегда найдется люди, готовые бить окна, жечь покрышки и осуществлять другие незаконные действия, передает ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, последний месяц в российской столице «оппозиция» проводит митинги, большинство из которых незаконны. Их организаторами являются сторонники блогера Алексея Навального.

Мероприятия проходят в поддержку «незарегистрированных кандидатов» на выборы в Мосгордуму, у которых в подписных листах были обнаружены фальсификации. Так, сторонница Навального Любовь Соболь предоставила документы с недействительными подписями, среди которых были данные мертвых людей. Ранее в Москве был обнаружен штаб по «рисовке» подписей в пользу Любови Соболь.

Отметим, 10 августа в Москве прошел согласованный митинг-концерт. На нем выступали рэп-исполнители, а также известные блогеры. После окончания мероприятия большинство людей стали расходиться по домам, однако провокаторы решили устроить беспорядки. Так, на пути к метро они повредили припаркованные автомобили, а также кидали дымовые шашки на проезжую часть. Фотографии и видеозаписи с поврежденными автомобилями были опубликованы в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Москва: Инструкция по применению».