Москва, 13 августа. Незаконные митинги в Москве поставили много вопросов по работе СМИ, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Депутат обратил внимание, что некоторые СМИ осуществляли информационное сопровождение несанкционированных митингов. Некоторые из них — зарубежные. В частности, немецкое издание Deutsche Welle еще и призывало к участию в незаконных акциях. По словам парламентария, передает «Экономика сегодня», были и вопиющие прецеденты, когда незаконные публичные мероприятия поддерживали СМИ, имеющие в России государственное финансирование.

Свинцов отметил, что в данном случае должен рассматриваться вопрос, нужно ли прописывать запрет на госфинансирование в законе.

«Я думаю, что подобные вопросы должны решаться на уровне политики самой государственной компании. Если речь идет о прямом финансировании со стороны федерального или регионального бюджета, то, безусловно, соответствующий министр должен на будущий год такие моменты учесть и прекратить выделять деньги СМИ, позволяющим себе незаконные действия», — резюмирует Свинцов.

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве организовываются при участии так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму, которых избиркомы отказались регистрировать для дальнейшего участия в выборах. В их число вошли Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и другие. Указанные лица были сняты с выборов из-за обнаруженных фальсификаций с подписями избирателей. В подписных листах были зафиксированы многочисленные нарушения, а также найдены данные несуществующих людей и «мертвые души».