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В Анапе ищут хулигана, разбившего девушке лицо прикладом

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В Анапе ищут хулигана, разбившего девушке лицо прикладом

Анапа, 13 августа. Полиция ищет хулигана, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, сообщает региональное управление МВД РФ.

Полицейские наткнулись в Сети на видео, запечатлевшее конфликт между сотрудницей одного из стрелковых клубов в Анапе и его посетителями. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина агрессивно себя ведет, вырывает у сотрудницы тира оружие, размахивает руками и бросает одно из ружий в девушку.

По данному факту полиция теперь проводит проверку. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Москве в результате нападения девушка получила ушибы и химические ожоги. Неизвестные напали на девушку, избили ее и облили едкой жидкостью. Врачи оказали девушке всю необходимую помощь, а сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников.

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Источник: РИА Новости
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