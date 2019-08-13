«Оппозиция» планировала новые провокации после митинга в Москве, заявил Шаповалов

Москва, 13 августа. Митинг-концерт, который прошел на проспекте Сахарова в Москве 10 августа стал инструментом для так называемой оппозиции, чтобы организовать новые провокации.

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политологом Владимир Шаповалов, «оппозиция» планировала на своих акциях новые провокации. В частности, она намеревалась продолжить шествие после митинга, чтобы превратить акцию из согласованной в незаконную.

«Согласованная акция не даст никаких результатов провокативного плана, поэтому оппозиция, конечно, рассчитывала на дальнейшую дестабилизацию ситуации. Их цель в том, чтобы перевести согласованную акцию в несогласованный формат, а также вовлечь в эту несогласованную акцию максимальное количество людей, которые пришли на согласованный митинг», ―приводит его слова журнал «Слово и Дело».

По его словам, речь фактически шла об обмане рядовых участников акции, которые вышли на законное мероприятие, не сулившее им никаких неприятностей. Однако поддавшись манипуляции, они могли столкнуться с рядом проблем.

Шаповалов добавил, организаторы акции не собирались в действительности участвовать в выборах, так как у них изначально не было никаких шансов. О том, насколько для них не важно участие в выборах в Мосгордуму, можно понять по полному отсутствию лозунгом, связанных со столичной проблематикой. Они не говорят о насущных нуждах москвичей или развитии города; их первостепенной задачей является расшатывание обстановки и подготовка информационного фона к выборам в Госдуму 2021 года.

Политолог добавил, что полиция должна реагировать на провокации «оппозиции» строго и в соответствии с буквой закона – то есть, так, как она действует всегда. Он отметил, что российские правоохранители действую не в пример мягче своих западных коллега, не используя против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ или водометы.

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве организовываются при участии так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму, которых избиркомы отказались регистрировать для дальнейшего участия в выборах. В их число вошли Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и другие. Указанные лица были сняты с выборов из-за обнаруженных фальсификаций с подписями избирателей. В подписных листах были зафиксированы многочисленные нарушения, а также найдены данные несуществующих людей и «мертвые души». Любовь Соболь так и вовсе была поймана на создании подпольной фабрики подписей в Пресненском районе, где нанятые рисовальщики изготавливали автографы избирателей в ее пользу.