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Трамп прокомментировал инцидент на полигоне в Архангельской области

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Трамп прокомментировал инцидент на полигоне в Архангельской области

Вашингтон, 13 августа. Американские власти сделают выводы из происшествия, которое произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, США «многое узнали» в связи со взрывом ракеты.

«Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо», — написал американский лидер.

Трамп прокомментировал инцидент на полигоне в Архангельской области

Напомним, ракетой Skyfall в американской разведке называют прототип крылатой ракеты «Буревестник». В классификации НАТО она носит название SSC-X-9 Skyfall. Штаты предполагают, что недалеко от Неноксы взорвалась российская ракета.

Напомним, 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять специалистов Росатома. Они были награждены орденами Мужества посмертно.

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Источник: Twitter
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