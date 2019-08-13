Призывающим к беспорядкам в Москве оппозиционерам отказали в проведении митинга-провокации

Москва, 13 августа. Оппозиционным провокаторам в очередной раз отказали в организации митинга, который они намеревались провести в Москве в эту субботу, 17 августа. Мэрия Москвы отказалась согласовать так называемое шествие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Оппозиция запланировала очередные провокации под видом митинга-шествия в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей. Данные акции, как известно, сопровождаются беспорядками. Так, например, на незаконных митингах, которые прошли в российской столице 27 июля и 3 августа, активисты распыляли газ, бросали в полицейских бутылки и совершали другие противозаконные действия.

Организаторы таких незаконных митингов, активно вовлекающие в них молодежь, должны отвечать перед законом по статье об организации массовых беспорядков, а в случае применения физической силы провокаторы должны проходить по уголовным делам.

Прошедший же 10 августа на проспекте Сахарова санкционированный митинг так называемой оппозиции превратился из политического мероприятия в концерт. Чтобы заманить людей на свою акцию, организаторы пригласили популярных рэп-исполнителей, блогеров и других медийных персон. При этом «оппозиция» не стала отказываться от проверенных методов и снова привезла на митинг массовку из регионов.

Учитывая данные факты, московские власти делают все возможное, чтобы защитить жителей столицы от угрозы со стороны организаторов так называемых провокационных митингов. Так, московская мэрия отказала в разрешении на «шествие» 17 августа, так как заявка на проведение акции поступила позже установленных законом сроков. Заявители «мероприятия» должны были по закону подать уведомление не менее чем за 10 дней до его проведения.

Организаторами незаконных акций в столице, напомним, выступили Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так называемые оппозиционеры не постеснялись использовать поддельные подписи, в связи с чем закономерно выбыли из предвыборной гонки. Особенно здесь отличилась подельница главы так называемого ФБК Соболь, 14,67% подписей которой оказались «липовыми». Кроме того, несостоявшийся кандидат организовала «фабрику поддельных подписей» и использовала подписи мертвецов.