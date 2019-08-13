Рогозин опубликовал видеоклип о подготовки робота «Федора» к полету на МКС

Москва, 13 августа. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота «Федора» к полету на МКС. Ролик сопровождается песней авторства самого Рогозина.

«Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету», – написал Рогозин в подписи к песне.

В клипе на песню «Над Землей летит корабль» можно увидеть подлинную съемку разработки робота, а также его подготовки к полету на МКС и трехмерную графику.

Завершается видео надписями в стиле «Звездных войн», уплывающих вдаль, где указаны позывные робота Skybot F-850, его функциями и планами выхода в открытый космос во время следующего полета.

Аккаунт робота в Twitter отреагировал на видеоклип сообщением «Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!».

Песня «Над Землей звучит корабль» прозвучала в День космонавтики со сцены Большого кремлевского дворца.

Final Experimental Demonstration Object Research или FEDOR представляет собой российского человекообразного робота. Проект был разработан ФПИ совместно с «Андроидной техникой» для МЧС. «Федор» является роботом-спасателем. Предполагается, что в 2021 году он отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».

Ранее один из пользователей спросил, почему же «Федор» стал называться Skybot F-850. Рогозин ответил, что «Федор» сам попросил» его переименовать. Изначально робота называли «Аватар». После Рогозин переименовал его в «Федора», при этом он не объяснил, с чем был связан выбор именного этого имени. Позднее название написали на латинице и расшифровали как Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).