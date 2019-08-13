США ужесточают правила выдачи грин-карты

Вашингтон, 13 августа. Американская администрация выпустила распоряжение, которое ужесточает правила выдачи грин-карт иностранцам, которые, по предположению властей, с большой долей вероятности будут полагаться на государственные пособия, сообщил журналистам и.о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.

По его словам, правила ужесточались для того, чтобы предполагаемые получатели пособия не приезжали в США. Кучинелли добавил, что таким образом «администрация президента Трампа укрепляет идеалы самодостаточности и личной ответственности, обеспечивая ситуацию, при которой иммигранты могли бы сами себя содержать и добились бы успеха в Соединенных Штатах».

Новые правила вступят в силу через два месяца.

В документе, в частности, дается определение находящегося на содержании государства человека: им станет тот, кто получает пособие на протяжении более 12 месяцев за период в 36 месяцев.

Отметим, в конце июля Верховный суд США разрешил администрации президента страны Дональда Трампа потратить 2,5 млрд долларов на строительство пограничной стены. Средства на возведение стены на американо-мексиканской границе будут выделены из фондов Пентагона. Строительство стены в качестве приоритетной меры по предотвращению нелегальной иммиграции из Мексики и других латиноамериканских стран было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Министерство внутренней безопасности США заявило о готовности выдворить в ускоренном режиме из страны всех нелегальных мигрантов, которые не смогут предоставить доказательство своего проживания в Соединенных Штатах в течение двух или более лет.