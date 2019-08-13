«Золотую судью» Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Краснодар, 13 августа. «Золотая судья» Елена Хахалева отстранена от ведения судебных процессов.

Как сообщает KP.Ru, председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям. Такое решение было принято для совершенствования организации рассмотрения дел, которые поступают в апелляционном порядке.

Согласно новой специализации, гражданские и уголовные дела будут рассматривать десять составов судей. Один состав будет заниматься научно-консультативной работой, а также обобщением практики по гражданским делам. Елена Хахалева будет входить в последний состав судей.

Напомним, в 2017 году в Сети появилось видеозапись со свадьбы дочери судьи. Ряд СМИ сообщали, что на организацию торжества было потрачено два миллиона долларов, на мероприятии выступали известный артисты. Елена Хахалева заявляла, что расходы на торжество взял отец ее дочери, который занимается бизнесом. Мужчина опроверг озвученную стоимость свадьбы, по его словам торжество стоило около 5 млн рублей. Он подчеркнул, что многие певцы были приглашены на мероприятие как его друзья, сообщает «Газета.ru».

Затем в СМИ появилась информация, что Хахалева имеет поддельный диплом. Доследственная проверка не выявила подтверждение этой информации. После скандала Хахалева ушла с поста председателя коллеги по административным делам Краснодарского краевого суда.