В Госдуме предложили Киеву заключить соглашение по поставкам воды в Крым

Симферополь, 13 августа. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России.

Шеремет обратил внимание на то, что за последние пять лет Крым смог адаптировался к водной блокаде с стороны Украины, передает РИА Новости.

«Если власти Украины думали, что смогут шантажировать нас, перекрыв воду, то они ошибаются. Никаких подачек нам от них не нужно», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что подача воды в Крым станет выгодной для всех. В частности, в Херсонской области умирает сельское хозяйство из-за того, что земли оказались заболочены после перекрытия Северо-Крымского канала.

По словам Шеремета, вопрос с подачей воды должен находиться исключительно в экономической плоскости, а не политической.

«Нужно садиться за стол переговоров и решать этот вопрос, исходя из взаимовыгодных позиций, заключив соответствующее межгосударственное соглашение. Мы надеемся на здравомыслие нового президента Украины Владимира Зеленского», — заявил депутат.

Ранее Крым получал до 85% пресной воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды по каналу.

Мурадов, как сообщала «Газета.ру», ранее напомнил, что Днепр течет с территории России, поэтому любые действия властей Украины, направленные на перекрытие поставок воды на полуостров, являются незаконными и нарушают не только международное гуманитарное право, но и международное право пользования стоками международных рек.