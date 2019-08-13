Блогер Лена Миро прокомментировала внешность Рудковской

Москва, 12 августа. Блогер Лена Миро прокомментировала внешность продюсера Яны Рудковской. По ее мнению, Рудковская имеет проблемы с алкоголем, что напрямую сказывается на ее внешности.

Как предположила блогер, 44-летняя Рудковская тратит больший деньги на услуги салонов красоты, однако ничего не помогает, так как та регулярно употребляет алкоголь. По словам Миро, пагубную привычку Рудковской выдает ее внешность.

Она отметила, что зависимость от алкоголя может появиться даже при употреблении незначительных доз алкоголя, если это происходит регулярно.

«Алкоголизм – это не количество, а регулярность. Даже если это не 0,7 литра портвейна в день, а ежедневный бокал сухого. Так скажет любой врач», — отмечает Миро в своем LiveJournal.

Миро добавила, что избавиться внешних последствий употребления алкоголя можно, если отказаться от спиртного на семьдесят дней.

Также она напомнила, что на внешность негативно влияют недостаток сна и отсутствие прогулок. Блогер отметила, что советует спать не менее девяти часов в сутки, а также стараться больше времени проводить на свежем воздухе.

Напомним, что ранее Лена Миро опубликовала пост с ответом на критику Яны Рудковской, которая ранее возмутилась словами девушки о смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Вербер скончалась 6 августа во время отпуска в Италии в возрасте 61 года. Примечательно, что около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина объявила о победе над онкологическим заболеванием.