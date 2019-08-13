Мэрия Москвы не пошла на поводу у нарушителей законов и устроителей беспорядков

Москва, 13 августа. Власти Москвы отказались согласовывать очередной митинг-шествие в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которую его организаторы хотели провести в субботу, 17 августа. Таким образом, московская мэрия не пошла на поводу у радикально настроенных оппозиционеров-провокаторов.

По словам муниципального депутата Андрея Морева, который также является одним из заявителей акции, в мэрии заявили, что уведомление должно было быть подано не позднее, чем за 10 дней до акции.

Первый замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник в официальном письме указал, что заявка на проведение акции поступила позже установленных законом сроков, о чем сообщил Морев на своей странице в Facebook.

Как заявили мэрии, нужно было направить заявку в срок от 10 до 15 дней до дня манифестации, однако это сделали за 9 дней до акции. Тем самым заявители шествия нарушили сроки подачи уведомления.

Стоит указать на то, что так называемые шествия носят провокационный характер. Оппозиция пытается привлечь к себе внимание, при этом вовлекая молодежь в незаконные акции. Мэрия в очередной раз поставила оппозиционеров и либералов на место, отказав им в проведении очередных митингов-беспорядков, ведь очевидно, что московские власти не должны идти на поводу и нарушителей законов.

Незаконные митинги-акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в российской столице 27 июля и 3 августа. На незаконных акциях агрессоры провоцировали правоохранителей и устраивали беспорядки. Некоторые участники митинга распыляли газ, бросали в полицейских бутылки.

В субботу, 10 августа, власти Москвы разрешили провести согласованный митинг. Организаторы санкционированной акции пригласили на мероприятие популярных исполнителей и блогеров. В итоге, акция превратилась в очередной летний фестиваль. Недовольные таким мирным развитием событий провокаторы стали призывать людей устроить шествие до администрации президента. Призыву последовали около 3 тысяч человек. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.

Отказ Мосгоризбиркома регистрировать последователей скандального блогера Алексея Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей стал поводом для незаконного сборища. Так, например, у юриста так называемого ФБК было выявлено 14% поддельных подписей. Кроме того, в подписных листах подельницы Навального значились «мертвые души». Напомним также, что во время предвыборной кампании был раскрыт целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.