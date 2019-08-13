«Избитой» активистке-участнице незаконного митинга в Москве грозят исправительные работы

Москва, 13 августа. Активистка Дарья Сосновская, которая якобы получила удар в бок от полицейского во время согласованного митинга в Москве, нарушила порядок проведения массового мероприятия.

Как сообщила журналистам ТАСС ее адвокат Татьяна Молоканова, в отношении Сосновской был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Адвокат подчеркнула, что ее подзащитной грозят обязательные работы до 40 часов или штраф до 20 тысяч рублей, суд рассмотрит ее дело во вторник.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором стражи порядка ведут в автозак девушку, которая участвовала в беспорядках в Москве. Один из полицейских якобы ударяет ее в бок. По медицинским документам, она получила ушиб мягких тканей головы, а также грудной клетки. По словам адвоката задержанной, СК проведет проверку по данному инциденту.

Напомним, последний месяц в Москве «оппозиция» проводит митинги. Большинство из них незаконны, поскольку не согласованы с властями столицы. Организаторами мероприятий являются сторонники блогера Алексея Навального. Они убеждены, что «независимые» кандидаты на выборы в Мосгордуму были якобы не допущены незаконно. Однако в их подписных листах было найдено большое количество фальсификаций. Так, соратница Навального Любовь Соболь предоставила документы, в которых были выявлены «подписи мертвецов». Это неудивительно, поскольку ранее в Москве полицейские обнаружили тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Любови Соболь. Позже координатор ее штаба подтвердил махинации с подписными листами.