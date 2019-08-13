Эксперт рассказал, благодаря чему Украина пока держится на плаву

Москва, 12 августа. Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, на чем держится экономика страны в условиях развала промышленности.

Саливон подчеркивает, что главными факторами, поддерживающими экономическую стабильность Украины, по-прежнему остаются внешнее финансирование и деньги, которые трудовые мигранты посылают своим семьям из-за границы.

«Люди достаточно активно выезжают из страны и пока еще пересылают деньги, много. Это в значительной степени позволяет балансировать платежный баланс», — цитирует слова эксперта RT.

При этом Саливон обращает внимание на то, что рано или поздно украинцы осядут за рубежом, перевезут туда свои семьи и перестанут перечислять деньги на территорию Украины. Когда это произойдет, полагаться придется только на внешнее финансирование.

«Если новая команда продолжит (или нарастит) действия по разрушению промышленности, то, наверное, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее», — прогнозирует экономист.

Отметим, неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает «стремительного роста» украинской экономики на уровне 5-7% в год.

Отметим, что дефицит госбюджета Украины в июне составил 8,5 млрд гривен (21,4 млрд рублей) против профицита в мае. Региональные бюджеты также были выполнены с дефицитом в почти 4,3 млрд гривен.

В МИД РФ ранее обратили внимание на то, что власти Украины задолжали СНГ сотни миллионов рублей. В ведомстве напомнили, что Украина перестала председательствовать в Содружестве с 2014 года. Как сообщают «Известия», фактическая задолженность Киева составляет более 300 млн рублей.