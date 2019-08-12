Российский двигатель ПД-14 даст Китаю возможность обойти западные санкции

Пекин, 12 августа. Информационный портал Sina опубликовал материал о российском двигателе нового поколения ПД-14. Как сообщается, этот двигатель может появиться на китайском рынке уже в ближайшее время.

По мнению китайских экспертов, эта силовую установку ожидает успех, кроме того, ее поставки из России дадут Китаю возможность обойти западные ограничения.

Как рассказал ранее генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, Китай проявляет серьезный интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14. Китайская делегация готова прибыть в Россию уже на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы поставки, сообщает «ПолитРоссия».

По данным китайских СМИ, российский двигатель будет иметь огромный успех в Китая. Скорее всего, первым его будет использовать перспективный узкофюзеляжный магистральный авиалайнер Comac C919. Сейчас эти самолеты используют двигатели LEAP-1C, однако они по всем параметрам заметно хуже российских.

«В нем используется компактная двухроторная конструкция, высокоэффективный газогенератор, монокристаллическая турбинная лопатка четвертого поколения <…>, а также совершенно новые технологии, такие как электронно-цифровая система управления двигателем (ЭСУД)», — пишет агентство Sina.

Как отмечают китайские эксперты, ПД-14 представляет собой лишь базовую версию, которая может стать основой для целого семейства двигателей. Эта информация подтверждается планами ОДК создать новую линейку силовых установок.

Эксперты уверены, что ПД-14 даст Китаю возможность обойти ограничения, введенные Западом против Китая.

«Если китайский пассажирский самолет использует двигатель ПД-14, то это позволит значительно увеличить диверсификацию мощности и избежать западных ограничений», — резюмировали авторы статьи.

Напомним, что в конце июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Он уточнил, что данное решение не касается уже существующих пошлин в размере 25% на товары стоимостью 250 млрд долларов. По словам Трампа, ранее Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, «но не сделал этого».