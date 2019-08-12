Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Власти Крыма напомнили, что имеют право на поставки днепровской воды с Украины

69
0 Оставить комментарий

Власти Крыма напомнили, что имеют право на поставки днепровской воды с Украины

Севастополь, 12 августа. Крым имеет законное право на поставки днепровской воды с Украины, поскольку исток Днепра расположен на территории России, заявил вице-премьер Крыма и постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он напомнил, что Днепр течет с территории России, поэтому любые действия властей Украины, направленные на перекрытие поставок воды на полуостров, являются незаконными. Мурадов подчеркнул, что действия Киева нарушают не только международное гуманитарное право, в частности, право людей на воду; но и международное право пользования стоками международных рек.

Мурадов указал, что киевские власти закрыли проток по части российской территории  через Северно-Крымский канал, что является нарушением международного и гуманитарного права.

«Украинская сторона не может не принимать во внимание, что Россия продолжает поставлять жизненно важные для нее ресурсы, прежде всего, энергетические. На мой взгляд, это вопрос серьезного разговора с Киевом», ―  указал он вице-премьер.

Ранее Крым получал до 85% пресной воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды по каналу.

Напомним, Крым стал регионом РФ после прошедшего в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией высказались 97% избирателей Республики Крым и 96 % жителей Севастополя. Тем не менее, Киев считает полуостров оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров