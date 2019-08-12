Массовая драка в московском супермаркете попала на видео

Москва, 12 августа. Драка посетителей одного из супермаркетов столицы попала на видео.

Инцидент произошел возле кассовой зоны. Неизвестные мужчины спортивного телосложения повалили посетителя супермаркета на пол и стали его избивать. На кадрах видеозаписи видно, что за пострадавшего пытаются вступиться другие посетители, нанося удары хулиганам.

Позже драку удалось разнять, однако злоумышленники накинулись с кулаками на мужчину и женщину, которые вступились за пострадавшего. Хулиганы повалили их на пол, ударив мужчину о стоящие автоматы с мороженным.

Ранее в центре Москвы произошла массовая драка на Болотниковской улице. Пострадали двое мужчин. Один из них получил огнестрельное ранение, другой — удар ножом. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Infinity. Один из пострадавших был госпитализирован.

З августа в Петербурге в кафе на Васильевском острове мужчина получил огнестрельное ранение. Он обратился в травмпункт. Пострадавший рассказал, что конфликт произошел между двумя группами людей азиатской и кавказской национальности. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.