Полиция действовала корректно в отношении участников беспорядков в Москве, считают в ОП

Москва, 12 августа. Действия полиции в отношении задержанных на несогласованном шествии в районе станции метро «Китай-город» в российской столице были корректными. Так считает член Общественной палаты города Москвы Вадим Ковалев.

«Мы зафиксировали, что не применялись дубинки, другие спецсредства. Людей брали, что называется, под локоток и провожали в автобусы», — заявил Ковалев.

По его словам, силовики действовали корректно.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева ранее заявила, что 10 августа в столице были задержаны 30 несовершеннолетних. Они участвовали в незаконном шествии, которое прошло после митинга на проспекте Академика Сахарова.

Напомним, за последние несколько недель оппозиция провела несколько несанкционированных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в подписных листах которых были найдены массовые фальсификации. В частности соратница Навального Любовь Соболь предоставила документы с подписями мертвых людей, кроме того, у нее были обнаружены 14% поддельных подписей. Ранее в Москве полицейские нашли офис, сотрудники которого «рисовали» подписи в поддержку Соболь.