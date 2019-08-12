Эксперт объяснил необходимость ужесточения законодательства о митингах в России

Москва, 12 августа. Экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что если есть инициативы об ужесточении российского законодательства относительно незаконных митингов, необходимо их выносить на рассмотрение в Госдуму.

Ранее депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил ужесточить ответственность организаторов и участников несанкционированных митингов. Он также призвал увеличить время задержания с трех до 72 часов.

Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью для «Слово и Дело» обратил внимание, что полиция на незаконных акциях в Москве действовала адекватно происходящему. По его словам, «российская полиция ведет себя более сдержанно, чем поступают в аналогичных ситуациях представители сил правопорядка Германии, Франции, Греции, США и других стран».

«Жаловаться протестующим на то, что с ними жестоко обходятся, неуместно, поскольку с ними поступают либерально и позволяют гораздо больше, чем могут себе позволить желтые жилеты или протестующие в США», — подчеркнул эксперт.

Пи этом политолог добавил, что если есть инициативы об ужесточении российского законодательства, необходимо их выносить на рассмотрение в Госдуму, решать подобные вопросы согласно установленному законодательству.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души».

На незаконной акции агрессоры провоцировали сотрудников правоохранительных органов и устраивали беспорядки: они распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Кроме того, провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.

Власти Москвы разрешили «оппозиции» провести согласованный митинг в Москве 10 августа. Акция превратилась в очередной летний фестиваль с участием популярных блогеров и исполнителей. Организаторов акции не устроила мирная акция, тогда они решили провести незаконное шествие в сторону «Китай-города». Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.