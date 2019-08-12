Итальянский астронавт станет первым космическим диджеем

Рим, 12 августа. Астронавт из Италии Лука Пармитано выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым космическим диджеем. Об этом сообщает сайт Европейского космического агентства (ЕКА).

«Во вторник Лука выступит перед любителями музыки на Ибице в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Здесь он дебютирует в качестве первого космического диджея, поделившись своим опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур непосредственно из модуля Columbus Международной космической станции», ― говорится в сообщении ЕКА.

Фестиваль электронной музыки World Club Dome и Европейское космическое агентство сотрудничают с 2018 года.

Пармитано отправился на МКС в составе экипажа корабля «Союз МС-13» 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и их американским коллегой Эндрю Морганом. Это уже второй его космический полет.

Экипажу космической станции предстоит выполнить около 50 экспериментов в рамках программы научно-прикладных исследований. Без участия экипажа в автоматическом режиме в ходе экспедиции МКС-60/61 будут проходить пять экспериментов.