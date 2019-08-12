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Зеленский уволил 18 глав районов Донецкой и Львовской областей

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Зеленский уволил 18 глав районов Донецкой и Львовской областей

Киев, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой и Львовской областях.

Как сообщает RT, речь идет о главах семи районных государственных администраций Донецкой и 11 РГА Львовской области. В частности, в подконтрольной Украине части Донецкой области отправлены в отставку руководители Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской районных администраций.

Согласно документам, решение об увольнение связано с окончанием срока полномочий президента Петра Порошенко.

Зеленский уволил 18 глав районов Донецкой и Львовской областей

Ранее в понедельник сообщалось, что Зеленский также поручил провести кадровые изменения в руководстве Нацполиции и СБУ в Житомирской области из-за «янтарной мафии». В частности, он попросил главу СБУ Ивана Баканова отправить в отставку главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Пахнюка. Более того, Зеленский посоветовал криминальным авторитетам, «крышующим» махинации с янтарем, покинуть страну, пишет «Газета.ру».

Отметим, тема коррупции все громче звучит в украинских регионах. Ранее депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко сообщил о варварском уничтожении Херсонского электромашиностроительного завода. По его словам, похожая ситуация наблюдается и на других крупных украинских предприятиях.

Украинский политик рассказал о происходящем на заводе Электромаш в Херсоне на своей странице в Facebook. Алексей Журавко опубликовал видео, на котором видно, как некогда градообразующее предприятие в буквальном смысле слова «пускают под нож», то есть распиливают на металлолом.

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Источник: RT
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