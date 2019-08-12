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Эксперты назвали причины отставания США в сфере гиперзвукового оружия

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Эксперты назвали причины отставания США в сфере гиперзвукового оружия

Вашингтон, 12 августа. Отставание США от Китая и России в сфере гиперзвукового оружия связано с тем, что на протяжении многих лет она не уделяла этой области достаточного внимания. Более того, издание The Washington Times полагает, что отставание США вызвано многочисленными структурными проблемами, существующими в этой стране.

Спад в исследованиях и экспериментах в сфере гиперзвукового вооружения начался в США более десяти лет назад. Рост инвестиций в эту область начался лишь недавно, отмечает американская пресса.

Как признают представители американского военного ведомства, Россия и Китай в настоящий момент опережают США в гонке по созданию сверхскоростных самолетов и противолокационных ракет. Более того, американские университеты и исследовательские центры сталкиваются с рядом серьезных проблем в данной области.

В частности, исследователи гиперзвуковых в американском Университете Пёрдью отметили, что им еще давно стало ясно, что в ближайшее время США столкнуться с серьезным глобальным вызовом, причем именно их работа будет играть решающую роль в данной ситуации.

В свое время США смогли добиться значительного технического преимущества в аэрокосмической отрасли – благодаря космической программе и крупным инвестициям. Однако позиции США в последнее время начали серьезно ослабевать. Причинами этого стало сокращение объема исследований и финансирования. Кроме того, Россия и Китай напротив значительно увеличили объем экспериментов в этой области.

Проблемы в данной области признает и Пентагон, пишет RT. По мнению военных, США не придерживались широкой стратегии, которую использовал Китай. Эксперты полагают, что у Соединенных Штатов пока еще есть шанс догнать лидеров в области гиперзвукового оружия, однако это усилие потребует от них тесного взаимодействия правительства, военной промышленности и научно-исследовательских центров.

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Источник: RT
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