Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Москва, 12 августа. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 30 обстрелов в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов. Боевики обстреляли населенные пункты Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Халидия, Эс-Салихия, Беньямин, Алеппо, Кафер-Хамра, Халаса, Караси провинции Алеппо, Эс-Салихия провинции Идлиб, Сараф, Чекурджак, Калаз-Тахтани, Кенсаки, Кермель, Эз-Зиара, Джанаджик, Сафсафа, Мукатталь, Кинсибба провинции Латакия, Джейед провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время очередного осмотра освобожденных от террористов территорий сирийской республики компетентные органы САР изъяли большое количество оружия и боеприпасов в южном регионе провинции Даръа.