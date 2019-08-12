Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

115
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Москва, 12 августа. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 30 обстрелов в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов. Боевики обстреляли населенные пункты Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Халидия, Эс-Салихия, Беньямин, Алеппо, Кафер-Хамра, Халаса, Караси провинции Алеппо, Эс-Салихия провинции Идлиб, Сараф, Чекурджак, Калаз-Тахтани, Кенсаки, Кермель, Эз-Зиара, Джанаджик, Сафсафа, Мукатталь, Кинсибба провинции Латакия, Джейед провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время очередного осмотра освобожденных от террористов территорий сирийской республики компетентные органы САР изъяли большое количество оружия и боеприпасов в южном регионе провинции Даръа.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров