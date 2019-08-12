ДНР призвала Киев обуздать нарушающих перемирие силовиков

Донецк, 12 августа. Донецкая Народная Республика призвала (ДНР) Украину обуздать силовиков, которые продолжают обстреливать Донбасс, несмотря на достигнутое ранее перемирие. Об этом в понедельник заявил полпред ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова.

«К сожалению, приходится констатировать, что военные преступления ВСУ будут продолжаться, пока не будет принципиально решен вопрос о применении дисциплинарных мер к нарушителям. До сих пор мы не увидели результаты проведенных украинской стороной разбирательств», — отметила она.

Никонорова выразила надежду на то, что здравый смысл в конечном итоге возобладает над милитаризмом украинских политиков, и Украина вновь вернется за стол переговоров. Донецк также попросил ОБСЕ, стран-гарантов минских соглашений и «кураторов Украины», повлиять на Киев, побудив его к диалогу.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в Донбассе впервые за время действия текущего перемирия применили тяжелое вооружение в Донбассе. Речь идет о артиллерийских орудиях калибра 122 мм, а также минометах калибра 120 мм и 82 мм, из которых было обстреляно село Октябрь в ДНР.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.