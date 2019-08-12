Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия
  /  Обновлено: 

ДНР призвала Киев обуздать нарушающих перемирие силовиков

246
0 Оставить комментарий

ДНР призвала Киев обуздать нарушающих перемирие силовиков

Донецк, 12 августа. Донецкая Народная Республика призвала (ДНР) Украину обуздать силовиков, которые продолжают обстреливать Донбасс, несмотря на достигнутое ранее перемирие. Об этом в понедельник заявил полпред ДНР в Контактной группе  Наталья Никонорова.

«К сожалению, приходится констатировать, что военные преступления ВСУ будут продолжаться, пока не будет принципиально решен вопрос о применении дисциплинарных мер к нарушителям. До сих пор мы не увидели результаты проведенных украинской стороной разбирательств», — отметила она.

Никонорова выразила надежду на то, что здравый смысл в конечном итоге возобладает над милитаризмом украинских политиков, и Украина вновь вернется за стол переговоров. Донецк также попросил ОБСЕ, стран-гарантов минских соглашений и «кураторов Украины», повлиять на Киев, побудив его к диалогу.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в Донбассе впервые за время действия текущего перемирия применили тяжелое вооружение в Донбассе. Речь идет о артиллерийских орудиях калибра 122 мм, а также минометах калибра 120 мм и 82 мм, из которых было обстреляно село Октябрь в ДНР.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

infox - new
Источник: Донецкое агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров