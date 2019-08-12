Клинцевич иронично высказался о реакции США на поездку Путина в Крым

Москва, 12 августа. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил реакцию украинских и американских дипломатов на визит президента РФ Владимира Путина в Крым с героями романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

Посольство США на Украине в поддержку позиции украинского МИД по поводу поездки президента РФ Владимира Путина в Крым, сообщило, что визит на полуостров «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Комментируя реакцию украинских и американских дипломатов, Клинцевич вспомнил сцену из романа «Золотой теленок», в которой Паниковский, поняв, что украденные им с компаньоном гантели Корейко вовсе не являются золотыми, тем не менее продолжает уговаривать Балабанова: «Пилите, Шура, пилите… Они золотые».

«Вот и США, как старому плуту в «Золотом теленке», очень не хочется признавать крах собственных планов, касающихся Крыма. А потому Киев все пилит и пилит», — заявил сенатор.

Напомним, в минувшие выходные Путин посетил Крым, где проходило байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки». Глава государства прибыл, управляя мотоциклом «Урал» с коляской. Его пассажирами стали глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передавала «Газета.ру». После этого МИД Украины выпустил очередную ноту протеста.

Примечательно, что министерство иностранных дел Украины каждый раз выпускает гневное заявление, когда кто-то из российских или иностранных политиков посещают Крым, которое непременно поддерживают в Европе и США.

Крым вернулся в состав России по итогам народного референдума в 2014 году, проведенного после госпереворота на Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит.