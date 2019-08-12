Волочкова похвасталась «горячим» фото в ультракоротком платье

Москва, 12 августа. Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фотографии со своего отдыха в Греции.

На одном из «горячих» снимков танцовщица позирует в ультракоротком цветастом платье возле дерева счастья в холле отеля или ресторана. На других фото она изображает балетные позиции на фоне моря, отеля или бассейна. Не обошлось и без традиционных «шпагатных» инсталляций — балерина в очередной раз продемонстрировала свою растяжку в комнате для массажа, на скутере и на яхте.

Несмотря на то, что у Волочковой 1 млн подписчиков, ни под одной из ее фотографий нет ни одного комментария. Это может свидетельствовать о том, что танцовщица оперативно удаляет все сообщения от подписчиков или же вовсе заблокировала комментарии.

Ранее психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил причину провокационного характера фотографий Волочковой. По его словам, женщина пытается понравиться и показать, сколько сил она вложила в свое тело.

Денисов-Мельников отметил, что людей вполне естественно раздражают постоянные шпагаты балерины. Однако естественным остается и ее желание эти шпагаты демонстрировать, поскольку она действительно добилась высоких результатов. Психолог даже сравнил Волочкову со знаменитым голливудским актером Жан-Клодом Ван Дамом, который тоже любил позировать, сидя на шпагате. Двух звезд также объединяет пристрастие к балету, которому Ван Дам посвятил пять лет своей жизни.