Поддерживающие незаконные митинги СМИ должны быть лишены госфинансирования, заявили в ОП

Москва, 12 августа. Российские власти должны прекратить выделять деньги тем СМИ, которые призывают выходить на незаконные уличные акции. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

Он отметил, что в России существуют СМИ, которые получают деньги от государства, одновременно проводя против него активную работу. Напомнив, что в России всегда существовала прослойка людей, которая за деньги была готова наносить удары по своему же государству, он предложил реформировать уголовный кодекс, чтобы ужесточить ответственность за антигосударственные действия.

«Если какие-то СМИ частное или тем более государственное призывает к незаконным действиям, то это уголовно наказуемое деяние», — сказал Морозов.

По его словам, подобные действия со стороны российских СМИ можно было классифицировать, как подстрекательство. Если же аналогичные призывы будут распространяться иностранными СМИ, это будет являться уже вмешательством во внутренние дела государства.

Напомним, что пользователи продолжают распространять в социальных сетях призывы выходить на незаконные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Эти призывы поддерживаются и некоторыми российскими СМИ. Например, на сайте «Эха Москвы», которое существует на государственные деньги, публикуются призывы блогера Алексея Навального и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также муниципального депутата по Красносельскому округу Москвы Ильи Яшина.

В Москве 10 августа прошел согласованный митинг-концерт в поддержку кандидатов Мосгордуму, которых не допустили до выборов за массовые фальсификации. В частности, речь идет о Любови Соболь, которая предоставила подписи умерших людей. Кроме того, ранее в Москве обнаружили офис «по рисовке подписей» в пользу Любови Соболь.

Митинг-концерт прошел на проспекте Сахарова. На нем выступали блогеры Эльдар Джарахов, Данила Поперечный, группы «Кровосток», IC3PEAK, рэперы Оксимирон и Face.

После окончания мероприятия большинство людей стали расходиться, однако отдельные дебоширы решили устроить беспорядки.