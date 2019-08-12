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В России нашелся уникальный танк ядерного апокалипсиса

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В России нашелся уникальный танк ядерного апокалипсиса

Ростов-на-Дону, 12 августа. Танк ядерного апокалипсиса «Ладога» обнаружили в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Танк называли «тяжелым лимузином», он был предназначен для высшего военно-политического руководства СССР. Всего было произведено только пять таких машин. Рассчитанный на шесть человек танк способен защитить от поражения в случае ядерного апокалипсиса. При этом вес машины составляет 42 тонны.

Конструкторы оснастили уникальный танк ядерного апокалипсиса фильтровентиляционной установкой, баллонами с воздухом и кондиционером. Кроме того, машины были оснащены самими современными на момент производства системами связи, телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.

Первый такой танк был изготовлен в начале 80-х годов на базе Т-80. Мощные двигатели позволили танку автоматически проводить очистку от пыли, в том числе радиоактивной. Танк способен разогнаться по шоссе до 70 километров в час, а запас хода составляет 350 километров.

Впервые машину использовали в Чернобыле в 1986 году, позднее на базе танка были созданы более современные образцы. Как сообщает Утро.ру, танк передали парку Минобороны РФ «Патриот».

Ранее появилось видео с затонувшей подлодкой, найденной на дне Финского залива. Подводную лодку Щ-302 «Окунь», пропавшую в 1942 году, обнаружили участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» на дне Финского залива.

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Источник: "Российская газета"
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