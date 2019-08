В России нашелся уникальный танк ядерного апокалипсиса

Ростов-на-Дону, 12 августа. Танк ядерного апокалипсиса «Ладога» обнаружили в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Танк называли «тяжелым лимузином», он был предназначен для высшего военно-политического руководства СССР. Всего было произведено только пять таких машин. Рассчитанный на шесть человек танк способен защитить от поражения в случае ядерного апокалипсиса. При этом вес машины составляет 42 тонны.

Конструкторы оснастили уникальный танк ядерного апокалипсиса фильтровентиляционной установкой, баллонами с воздухом и кондиционером. Кроме того, машины были оснащены самими современными на момент производства системами связи, телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.

It's good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered



more pics https://t.co/tEQftS76jg https://t.co/5NV6L9cazw pic.twitter.com/EBu6lP8ckL