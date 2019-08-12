Ученые обнаружили акулу возрастом в полвека 

Москва, 12 июля. Ученые обнаружили в водах Северной Атлантики акулу, возраст которой достигает примерно 500 лет.

По мнению ученых, гренландская полярная акула родилась в 1505 году, когда в России правил Василий III, отец Ивана Грозного. Ученые определили ее возраст по размеру — гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет.

Длина тела обнаруженной особи составляет 5,4 метра, передает «Газета.ру».

Неделей ранее RT сообщал, что жители Приморского края нашли на побережье редкую ремень-рыбу, известную также как сельдяной король. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом. Среда обитания сельдяного короля — умеренно теплые воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов.