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Ученые обнаружили акулу возрастом в полвека 

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Ученые обнаружили акулу возрастом в полвека 

Москва, 12 июля. Ученые обнаружили в водах Северной Атлантики акулу, возраст которой достигает примерно 500 лет. 

По мнению ученых, гренландская полярная акула родилась в 1505 году, когда в России правил Василий III, отец Ивана Грозного. Ученые определили ее возраст по размеру — гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет.

Длина тела обнаруженной особи составляет 5,4 метра, передает «Газета.ру».

Неделей ранее RT сообщал, что жители Приморского края нашли на побережье редкую ремень-рыбу, известную также как сельдяной король. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом. Среда обитания сельдяного короля — умеренно теплые воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

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