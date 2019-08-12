Джаралла назвал жажду власти главной причиной незаконных митингов «оппозиции»

Симферополь, 12 августа. Организаторы незаконных акций в Москве использовали банальные и давно знакомые технологии смены власти, которые ранее применялись и на Украине, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Джаралла отметил, что занимается политической экспертизой и имеет личный опыт, так как был свидетелем двух госпереворотов на Украине. Политолог отметил, что за госпереворотами скрывались банальные и уже изученные технологии. То, что сейчас происходит в Москве, очень напоминает события на Украине, отметил Джаралла. Политолог объяснил, почему для дестабилизации ситуации используется далеко не изысканные технологии.

«То, что сейчас происходит в Москве, очень и очень знакомо. Возникает вопрос, почему же эти люди не так изысканы в своих подходах. Ответ очень простой: раз это работает, зачем усложнять», – отметил Джаралла в комментарии «ПолитЭксперту».

Эксперт обратил внимание на то, что так называемую «оппозицию» не особо волнует вопрос безопасности и счастья граждан и уже тем более «демократия». Главной причиной незаконных митингов является жажда власти у Алексея Навального и его приспешников.

«Очень было любопытно услышать оценку о ходе митингов от самой «оппозиции». Заметно, что они удивлены тем, что власть достаточно профессионально подходит и с силовой точки зрения, и с информационной к процессу. Это не позволяет им развернуться в полной мере. Более того, приняты меры по пресечению иностранного вмешательства от законодательства до конкретных мер», — отметил эксперт.

Политолог уверен, что власть должна жестко реагировать на профессиональные провокации и организованные бесчинства. Чем строже будет реакция, тем лучше, ведь это позволит гражданам окончательно решить, на какую сторону вставать.

«Дело в том, что, напомню совершенно другую сферу деятельности — религиозный экстремизм. Он в России некоторое время назад был очень серьезной проблемой. Но в отношении него были приняты масштабные и системные меры профилактики. В данном случае назрел момент, что и этот подход должен применяться в отношении конкретных людей», – объяснил Джаралла.

За последние несколько недель «оппозиция» провела в Москве ряд несанкционированных митингов в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов, уличенных в фальсификациях. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.