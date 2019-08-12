Посольство США в Киеве неадекватно отреагировало на визит Путина в Крым

Киев, 12 августа. Посольство США в Киеве прокомментировало недавний визит президента РФ Владимира Путина в Крым. Американское диппредставительство неадекватно отреагировало на поездку российского лидера в республику.

«МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму неприемлемо нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», — пишет посольство в Twitter.

Напомним, что минувшие выходные Путин посетил Крым, где проходило байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки». Глава государства прибыл, управляя мотоциклом «Урал» с коляской. Его пассажирами стали глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. После этого МИД Украины выпустил очередную ноту протеста.

Примечательно, что министерство иностранных дел Украины каждый раз выпускает гневное заявление, когда кто-то из российских или иностранных политиков посещают Крым, которое непременно поддерживают в Европе и США.

Путин ранее уже заявлял о невнятной позиции западных стран, которые с одной стороны отказываются признавать решение крымчан, а с другой — вводят против них санкции, которые являются ничем иным, как наказанием за референдум. Таким образом, считает Путин, Запад косвенно признал воссоединение Крыма с Россией, хоть и не хочет себе в этом признаваться.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.