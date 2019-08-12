Rezvani представила внедорожник Tank с супермощным мотором

Вашингтон, 12 августа. Американская компания Rezvani представила внедорожник Tank, созданные на базе Jeep Wrangler в версии JL.

Главной изюминкой Rezvani Tank, по мнению автоэкспертов, является 1000-сильный мотор V8. Отмечается, что супермощным мотором будет оснащен Tank X. В Rezvani позиционируют эту версию как самую мощную серийную модель среди всех внедорожников в мире. Стоимость такого «внедорожного суперкара» будет достигать 349 тысяч долларов.

Также на выбор автолюбителям будут предложены еще два варианта этого автомобиля. Военный бронированный вариант Tank будет стоить 295 тысяч долларов. А базовая версия новинки обойдется покупателю в 155 тысяч долларов.

По информации специалистов, экспортные модификации Rezvani Tank будут комплектоваться двухлитровым турбо-мотором мощностью 285 лошадиных сил. Некоторые модели будут оснащены атмосферным двигателем V6 с рабочим объемом 3,6 литра, который выдает 285 лошадиных сил. Еще одной разновидностью моторов этой линейки станет 500-сильный 6,4-литровый агрегат V6.

Из дополнительных опций можно выбрать тепловую систему ночного видения за 6,5 тысячи долларов, модернизированную подвеску FOX для гонок по бездорожью за 12,5 тысячи долларов, пакет внутреннего освещения за 2,5 тысячи долларов, а также полностью кожаный салон за дополнительную платы в размере 5,5 тысячи долларов. Также на Rezvani Tank можно установить боковые камеры, вспомогательный бензобак, звуковую систему Focal и защиту от электромагнитных импульсов, пишет «Тарантас ньюс».