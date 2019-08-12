Киев пытается дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, заявили в ДНР

Донецк, 12 августа. Обстрелы со стороны украинских силовиков подрывают усилия по мирному урегулированию войны в Донбассе, заявила полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Утром в понедельник киевские силовики открыли огонь из минометов по югу ДНР, повреждения получили около 10 домов и ЛЭП. Днем ранее обстрелу подверглась школа в подконтрольной Республике Горловке. В ДНР предполагают, что Киев готовится к масштабному наступлению.

«Несмотря на снижение общего количества обстрелов, благодаря согласованному в Минске перемирию, провокационные и агрессивные действия вооруженных формирований Украины подрывают все усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — говорится в заявлении Никоноровой.

Дипломат подчеркивает, что военные преступления со стороны ВСУ будут продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос о применении дисциплинарных мер к нарушителям.

«Представители Киева всеми своими действиями нагнетают обстановку с целью дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — отметила Никонорова, выразив надежду, что миссия ОБСЕ и страны-гаранты минских соглашений помогут Киеву вернуться «в дипломатическое поле».

Гражданская война на Юго-Востоке Украины разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.

В понедельник в ДНР отметили, что с момента объявления перемирия 21 июля украинские силовики лишь усилили атаки. С 21 июля было выпущено более 60 мин по территории Республики. В ДНР заявили, что это уже не просто обстрелы, а «откровенная агрессия и геноцид мирного населения».